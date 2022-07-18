Прокурор потребовал осудить на шесть лет создателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова

Гособвинитель попросил осудить на шесть лет создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Также в ходе судебных прений прокурор потребовал лишить Воронцова специального звания «майор полиции» и запретить ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и сообществ в интернете.

Ранее адвокат Воронцова Александр Самухов заявил, что прокурор отказался от 9 обвинений в адрес его подзащитного. «Это касается восьми пунктов обвинений в оскорблении представителя власти и одного — в вымогательстве», — уточнил Самухов.

В частности, прокурор снял обвинение по эпизоду, связанному с шантажом бывшей сотрудницы полиции Ирины Андиной. Изначально она заявила, что Воронцов вымогал у нее около 300 тысяч рублей и угрожал опубликовать в сети ее интимное видео. Однако позже во время судебного заседания по делу отказалась от своих показаний и сказала, что намеренно оговорила подсудимого ради восстановления на службе: ей якобы обещали это оперативники столичной полиции, но свое слово так и не сдержали. По словам Андиной, в награду ей купили дорогую итальянскую одежду, туфли и оплатили процедуры в салоне красоты.

При этом в деле остались эпизоды, связанные с незаконным изготовлением порнографии и вымогательством денег у бывшего сотрудника отдела кадров полиции в московском метро.

Следствие считает, что в октябре 2017 года Воронцов требовал у потерпевшего 300 тысяч рублей; за вознаграждение он обещал не публиковать его интимные фото. Не получив денег, создатель паблика «Омбудсмен полиции» выложил снимки в сеть.

Владимир Воронцов долгое время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.