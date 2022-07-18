Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Прокурор потребовал осудить на шесть лет создателя паблика «Омбудсмен полиции»

Прокурор потребовал осудить на шесть лет создателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова
Владимир Воронцов

Владимир Воронцов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Гособвинитель попросил осудить на шесть лет создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Также в ходе судебных прений прокурор потребовал лишить Воронцова специального звания «майор полиции» и запретить ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и сообществ в интернете.

Ранее адвокат Воронцова Александр Самухов заявил, что прокурор отказался от 9 обвинений в адрес его подзащитного. «Это касается восьми пунктов обвинений в оскорблении представителя власти и одного — в вымогательстве», — уточнил Самухов.

В частности, прокурор снял обвинение по эпизоду, связанному с шантажом бывшей сотрудницы полиции Ирины Андиной. Изначально она заявила, что Воронцов вымогал у нее около 300 тысяч рублей и угрожал опубликовать в сети ее интимное видео. Однако позже во время судебного заседания по делу отказалась от своих показаний и сказала, что намеренно оговорила подсудимого ради восстановления на службе: ей якобы обещали это оперативники столичной полиции, но свое слово так и не сдержали. По словам Андиной, в награду ей купили дорогую итальянскую одежду, туфли и оплатили процедуры в салоне красоты.

При этом в деле остались эпизоды, связанные с незаконным изготовлением порнографии и вымогательством денег у бывшего сотрудника отдела кадров полиции в московском метро.

Следствие считает, что в октябре 2017 года Воронцов требовал у потерпевшего 300 тысяч рублей; за вознаграждение он обещал не публиковать его интимные фото. Не получив денег, создатель паблика «Омбудсмен полиции» выложил снимки в сеть.

Владимир Воронцов долгое время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили об изменившихся условиях для ведения переговоров с Украиной
Петербуржцев предупредили о погодной опасности
40-летний Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»
Плывущие машины по центру российского города после ливня попали на видео
В ДНР рассказали о возможных контрибуциях с Украины и Запада
Актер «Уральских пельменей» рассказал о неудавшемся бизнесе
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по военным объектам ВСУ
Путин попросил разобраться с компенсацией денег за отмененные туры
ФСИН прокомментировала самоубийство проректора РТА в СИЗО
Европе назвали способ запастись газом к трудной зиме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.