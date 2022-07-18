Прокурор отказался от девяти пунктов обвинения по делу «Омбудсмена полиции»

Прокурор отказался от 9 обвинений в адрес основателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова

Прокурор отказался от девяти пунктов обвинения в адрес основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил адвокат обвиняемого Александр Самухов, его слова приводит ТАСС.

«Это касается восьми пунктов обвинений в оскорблении представителя власти и одного — в вымогательстве», — уточнил защитник.

В частности, прокурор снял обвинение по эпизоду, связанному с шантажом бывшей сотрудницы полиции Ирины Андиной. Изначально она заявила, что Воронцов вымогал у нее около 30 тысяч рублей и угрожал опубликовать в сети ее интимное видео. Однако позже во время судебного заседания по делу отказалась от своих показаний и сказала, что намеренно оговорила подсудимого ради восстановления на службе: ей якобы обещали это оперативники столичной полиции, но свое слово так и не сдержали. По словам Андиной, в награду ей купили дорогую итальянскую одежду, туфли и оплатили процедуры в салоне красоты.

Самухов отметил, что в деле остались эпизоды, связанные с незаконным изготовлением порнографии и вымогательством денег у бывшего сотрудника отдела кадров полиции в московском метро.

Следствие считает, что в октябре 2017 года Воронцов требовал у потерпевшего 300 тысяч рублей; за вознаграждение он обещал не публиковать его интимные фото. Не получив требуемое, создатель паблика «Омбудсмен полиции» выложил снимки в сеть.

Владимир Воронцов долгое время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.