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Захарова предостерегла Запад от невыполнения сделки по зерну

МИД России предостерег западные страны и Киев от невыполнения второй части сделки по зерну

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на официальном брифинге ведомства, что Москва приветствует начало реализации достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту зерновых с Украины и надеется, что Киев и западные страны выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности торгового судоходства в черноморских портах. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предостерегаем [Киев и Запад] от попыток "замотать" или не выполнить вторую часть пакета, сделать все, чтобы она не была реализована», — предостерегла дипломат от невыполнения сделки по зерну.

Ранее Захарова призвала международные организации дать оценку действиям Киева в Еленовке, где в результате ракетного удара по следственному изолятору погибли 50 пленных украинских военных. Она также отметила, что Киев попытался обвинить в произошедшем союзные силы России и республик Донбасса, что Захарова назвала верхом цинизма.

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Виктория Кондратьева
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