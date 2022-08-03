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В Абхазии пообещали оказывать поддержку Донбассу

Президент Абхазии Бжания заявил, что республика всегда будет поддерживать Донбасс
Аслан Бжания

Аслан Бжания. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Абхазия всегда будет оказывать поддержку народу Донбасса. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

По его словам, с начала специальной военной операции на Украине группа из Абхазии оказывает поддержку союзным силам России и республик Донбасса. Он также напомнил, что Сухум признал независимость Луганской и Донецкой народных республик.

«Мы всегда будем оказывать поддержку, потому что недавно подобное испытывал народ Абхазии», — пообещал Бжания.

13 июля независимость республик Донбасса признала Северная Корея. Представителям КНДР также предложили принять участие в трибунале над украинскими военными.

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Алиса Реброва
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