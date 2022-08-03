В Абхазии пообещали оказывать поддержку Донбассу
Президент Абхазии Бжания заявил, что республика всегда будет поддерживать Донбасс
Абхазия всегда будет оказывать поддержку народу Донбасса. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».
По его словам, с начала специальной военной операции на Украине группа из Абхазии оказывает поддержку союзным силам России и республик Донбасса. Он также напомнил, что Сухум признал независимость Луганской и Донецкой народных республик.
«Мы всегда будем оказывать поддержку, потому что недавно подобное испытывал народ Абхазии», — пообещал Бжания.
13 июля независимость республик Донбасса признала Северная Корея. Представителям КНДР также предложили принять участие в трибунале над украинскими военными.