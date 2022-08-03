Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Сервис аренды жилья извинился за предложение поселиться в хижине для рабов

Airbnb извинился за объявление о сдаче в аренду хижины для рабов

Фото: Nikolas Joao Kokovlis / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сервис аренды жилья Airbnb извинился за ранее появившееся на сайте объявление о сдаче в аренду хижины для рабов 1830 года постройки. Компания начала разрабатывать новые правила, которые помогут избежать в будущем подобных инцидентов, сообщает CNN.

«Объектам, которые в прошлом служили жильем для рабов, нет места на Airbnb. Мы приносим извинения тем, кого задело объявление, и сожалеем, что не смогли убрать его раньше», — заявили представители сервиса. В Airbnb подчеркнули, что удалили все подобные публикации с сайта.

Ситуацию прокомментировал и новый собственник хижины Бред Хаусер, отметив, что за указанное предложение несет ответственность предыдущий владелец. Объект, в котором пользователям предлагали поселиться, находится в городе Гринвилл в Миссисипи и является частью здания, где сейчас располагается мотель. По словам Хаусера, на момент покупки недвижимости он не знал о ее истории.

В июне Airbnb объявил о запуске фонда размером в 10 миллионов долларов для авторов «самых сумасшедших» идей недвижимости. Группа экспертов выберет 100 наиболее интересных, подходящих для реализации и экологичных дизайнов жилья, авторы которых получат по 100 тысяч долларов на воплощение идей.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
ООН установит факты по обстрелу СИЗО в Еленовке
Украинские беженцы пожаловались на тяжелые условия труда в Европе
ЕС выступил за сохранение статуса-кво в Тайваньском проливе
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле ВСУ
Причины обострения в Нагорном Карабахе объяснили
Роднина осудила Винер за идею вернуть спорт как в СССР
ООН понадеялась на увеличение экспорта продовольствия из России
Названы распространенные ошибки при бритье тела
Пляжная азиатская страна сняла все ограничения на въезд для россиян
Россиянина задержали за ложное минирование моста в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.