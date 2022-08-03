Сервис аренды жилья извинился за предложение поселиться в хижине для рабов

Airbnb извинился за объявление о сдаче в аренду хижины для рабов

Сервис аренды жилья Airbnb извинился за ранее появившееся на сайте объявление о сдаче в аренду хижины для рабов 1830 года постройки. Компания начала разрабатывать новые правила, которые помогут избежать в будущем подобных инцидентов, сообщает CNN.

«Объектам, которые в прошлом служили жильем для рабов, нет места на Airbnb. Мы приносим извинения тем, кого задело объявление, и сожалеем, что не смогли убрать его раньше», — заявили представители сервиса. В Airbnb подчеркнули, что удалили все подобные публикации с сайта.

Ситуацию прокомментировал и новый собственник хижины Бред Хаусер, отметив, что за указанное предложение несет ответственность предыдущий владелец. Объект, в котором пользователям предлагали поселиться, находится в городе Гринвилл в Миссисипи и является частью здания, где сейчас располагается мотель. По словам Хаусера, на момент покупки недвижимости он не знал о ее истории.

В июне Airbnb объявил о запуске фонда размером в 10 миллионов долларов для авторов «самых сумасшедших» идей недвижимости. Группа экспертов выберет 100 наиболее интересных, подходящих для реализации и экологичных дизайнов жилья, авторы которых получат по 100 тысяч долларов на воплощение идей.