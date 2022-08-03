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Бояков заявил о создании своего театра

Экс-худрук МХАТа Бояков заявил о создании своего экспериментального театра

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Бывший худрук Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Эдуард Бояков анонсинровал в своем Telegram-канале открытие нового экспериментального театра.

«Это будет театр, который продолжит дело театра "Практика" (каким я его создавал), дело "Политеатра", наших мхатовских премьер (прежде всего "Лавра"), наших театральных проектов на фестивалях "Традиция", "Новая драма", "Текстура" и других», — написал режиссер.

В новом театр будет главенствовать «сочетание поиска и служения традиции, сегодняшних авторов и классики, образовательных технологий и мультижанровости».

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Бояков также отметил, что вера, родина, семья, учителя, дружба — понятия для него священные. Художественный руководитель убежден в плодотворности и актуальности идей традиционализма. Также он часто высказывается о событиях на Украине и ездит в Донбасс.

1 ноября 2021 года Эдуард Бояков уволился из МХАТа им. Горького, написав заявление по собственному желанию. 6 июня 2021 года Бояков анонсировал спектакль с участием Ольги Бузовой. Постановка о жизни Сталина и такое кадровое решение вызвали большой резонанс.

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Юлия Мискевич
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