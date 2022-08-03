Россия предложила решить разногласия с США в киберсфере

МИД: Россия предложила США использовать каналы для решения разногласий в киберсфере

Россия планирует решить разногласия в киберсфере с США, предлагая использовать профильные каналы. Москва, в отличие от оппонентов, отвечает на запросы. Об этом сообщил собеседник агентства РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Россию часто обвиняют в кибератаках, напомнил он. На вопрос, какие доказательства приводят западные страны, дипломат ответил: «Никакие. <...> Функционеры западных стран отрабатывают политический номер. Им нужно найти виновного».

«Проще всего и понятнее для внутреннего потребителя в Северной Америке и Европе — утверждать, что за все беды в информпространстве ответственна Россия», — добавил Сыромолотов.

Он также указал, что Россия вновь предложила использовать для урегулирования любых разногласий установленные каналы взаимодействия компетентных ведомств. «В отличие от наших оппонентов, мы исправно отвечаем на такие запросы», — заключил замглавы МИД России.

Ранее в МИД России заявили, что США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атак на российскую инфраструктуру. В мае президент Владимир Путин заявил, что против России развязали громадную кибервойну.