В МИД заявили о признании США в создании IT-армии Украины для атак на Россию

Замглавы МИД Сыромолотов: США признаются в создании IT-армии Украины для атак на Россию

США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атак на российскую инфраструктуру. Об этом РИА Новости заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов.

По словам дипломата, российская делегация на третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) «основываясь на фактах, напомнила, что именно США и их союзники применяют ИКТ в наступательных целях».

«Признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру», — сказал Сыромолотов.

В мае президент Владимир Путин заявил, что против России развязали масштабную кибервойну. По словам главы государства, с началом спецоперации на Украине атаки на российскую информационную инфраструктуру стали «более острыми и серьезными».

В мае российский видеохостинг Rutube столкнулся с самой сильной кибератакой за всю историю существования. В результате сервис был недоступен в течение нескольких дней. 23 июня интенсивным кибератакам подвергся портал госуслуг. 28 июня хакеры взломали сайт Росреестра и разместили на нем информацию о Дне конституции Украины.