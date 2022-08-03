Кремль высказался о готовности решить украинскую проблему дипломатическим путем

Представитель Кремля Песков заявил о готовности решить украинскую проблему дипломатией

Россия, как и ранее, готова к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на собственных условиях. О такой возможности высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 3 августа, ТАСС.

«Здесь просто уместно еще раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле», — заявил он.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что вслед за этим Киев отказался продолжать переговоры и исполнять уже согласованные условия.

«Наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — подчеркнул Песков.

Ранее о готовности Кремля к переговорам по Украине сообщил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Такое заявление он сделал после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Бывши глава немецкого правительства добавил, что, хотя изначальная цель поездки в Москву заключалась в обсуждении энергетической безопасности Германии, пройти мимо темы украинского кризиса было невозможно.