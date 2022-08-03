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Загородные дома в России стали теснее

MOZAIK development: площадь загородных домов в России уменьшилась в 1,5 раза с 2019 года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Частные дома в России стали теснее — с 2019 года их средняя площадь сократилась в 1,5 раза. К такому выводу пришли аналитики компании MOZAIK development, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

40-50 процентов рынка загородных домов приходится на одноэтажные коттеджи площадью 100–150 квадратных метров, тогда как три года назад подобным спросом пользовались объекты в 150-220 «квадратов». Уменьшая площадь будущего дома, потенциальные покупатели рассчитывают потратить меньше денег на его покупку, оплату коммунальных платежей, а также подорожавшие строительство и отделку. Кроме того, на ситуацию повлияли стагнация доходов населения и инфляция.

По мнению экспертов, общая тенденция к сокращению площади домов сформировалась благодаря увеличению числа покупателей загородного жилья. С начала пандемии коронавируса спрос на такие дома вырос — после перехода на дистанционный режим работы многие начали рассматривать недвижимость за пределами города как основное жилье.

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«Те, кто раньше был вынужден жить в городе, открыли для себя возможность переезда в пригород без потери качества жизни. После квартирного проживания дом площадью 130 квадратных метров зачастую выглядит большим», — отметила коммерческий директор MOZAIK development Алла Ковалева. Сложившемуся тренду способствовало и произошедшее за последние годы улучшение инфраструктуры коттеджных поселков.

Эксперты считают, что рынок загородной недвижимости готов удовлетворить спрос на самую разную площадь дома. Сейчас у покупателей есть возможность приобрести участок необходимого метража с желаемой планировкой.

В июле направлением Подмосковья с самыми дорогими частными домами было названо Рублево-Успенское шоссе. По данным аналитиков ЦИАН, средняя стоимость объектов там находится на уровне 77,2 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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