В Госдепе заявили, что США захотели вернуться за стол переговоров по замене ДСНВ

США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), но связывают их с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс, передает РИА Новости.

«Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдет», — сказала представитель Госдепа, отметив, что США хотят вернуться за стол переговоров, как только Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. «Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент», — сказала она.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон так уменьшила свои ядерные арсеналы, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

29 января 2021 года, вскоре после назначения президентом США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет без изменений.