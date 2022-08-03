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Жителям российских регионов станет проще попасть в Турцию

АТОР: стоимость авиабилетов на курорты Турции из Чечни стартует от 28,2 тысячи рублей

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Жителям одного из российских регионов станет проще попасть в Турцию — авиакомпания Utair запускает прямые рейсы на курорты республики из Чечни. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться с 3 августа по маршруту ГрозныйАнталья на самолетах Boeing 737. Планируемая частота полетов — два раза в неделю по средам и субботам. Время в пути составит почти три часа. Стоимость авиабилетов стартует от 28,2 тысячи рублей на человека в одну сторону.

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Кроме того, отправиться на отдых в Турцию можно из других регионов Кавказа. Так, улететь из Махачкалы в Анталью авиакомпанией Red Wings можно за 38,2 тысячи рублей на человека в одну сторону. «Аэрофлот» предлагает долететь из столицы Дагестана со стыковкой в Сочи за 33,5 тысячи рублей на человека, «Азимут» — за 24,9 тысячи рублей на человека со стыковой в Минеральных Водах. Из Минвод до Антальи с «Азимутом» можно добраться за 32,1 тысячи рублей на человека. Этой же авиакомпанией, но со стыковкой в Стамбуле до Антальи можно долететь за 18,8 тысячи рублей.

Ранее в августе сообщалось, что в первой половине 2022 года Турцию посетили 6,7 миллиона зарубежных туристов. При этом отмечается, что по турпотоку в июле россияне обогнали иностранцев — за месяц республику посетили почти 490 тысяч отечественных отдыхающих.

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Валентина Процкова
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