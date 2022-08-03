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МЧС предупредило об опасности для помещений с ГСМ на горящем складе Ozon в Истре

Огонь на складе Ozon в Истре может добраться до помещений с ГСМ, тогда их не спасти — МЧС

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Огонь на горящем складе Ozon в подмосковной Истре может добраться до помещений с горюче-смазочными материалами (ГСМ), в таком случае их спасти не удастся. О грозящей опасности предупредил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России Александр Чуприян, сообщает в среду, 3 августа, РИА Новости.

«Дальше там [на складах] горючая легковоспламеняющаяся жидкость. Если туда дойдет [огонь], склады мы с вами не удержим», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что склад площадью в 100 тысяч квадратных метров разделен на отсеки, в том числе и на противопожарные, однако несмотря на это «ни один противопожарный отсек не сдержал натиска огня».

Ранее появилась информация, что экстренные службы рассматривают поджог как единственную версию возникновения пожара на складе Ozon в Подмосковье.

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Игорь Дмитров
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