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Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине

Пентагон опроверг заявление Шойгу об уничтожении шести РСЗО HIMARS на Украине

Фото: Sgt. Dustin Biven Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заявления об уничтожении российскими военными реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ранее поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ), являются ложью. Так Пентагон отреагировал на сообщения Минобороны России о ликвидации данных установок, сообщает агентство Reuters.

«Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова являются явной ложью», — опроверг временно исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Бризил. Он заявил, что ВСУ «эффективно и с поразительной точностью используют весь потенциал данных РСЗО для защиты от жестокого и преступного вторжения России».

Пентагон отказался предоставить доказательства того, что ранее упомянутые РСЗО до сих пор находятся в строю ВСУ.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре РСЗО HIMARS в дополнению к уже имеющимся у ВСУ восьми установкам. По его словам, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя».

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Виктория Кондратьева
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