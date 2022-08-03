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На Украине опубликовали видео стрельбы HIMARS с пшеничного поля

На Украине показали видео, на котором расчеты РСЗО HIMARS ведут огонь с пшеничного поля

На Украине опубликовали видео, на котором расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ведут огонь, находясь на пшеничном поле. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Появилось видео залпа сразу четыех РСЗО HIMARS на линии фронта в Украине», — говорится в описании к ролику. Все четыре установки стоят на пшеничном поле.

21 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар при помощи РСЗО по пшеничным полям в Пологовском районе Запорожской области, сельскохозяйственные площади загорелись.

Позже в Киеве заявили, что проводят консультации с США перед применением HIMARS.

Василий Мека
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