В России возобновят работу не менее половины магазинов H&M

«Известия»: шведский бренд H&M поэтапно откроет не менее половины торговых точек в России

Шведский бренд одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M по очереди откроет не менее половины магазинов сети в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента Magic Group и создателя универмагов дизайнеров SLAVA и «Йармарка» Александра Перемятова.

По словам предпринимателя, поэтапное возобновление работы торговых точек связано прежде всего с логистическими и операционными вопросами внутри самой компании. Собеседник издания подчеркнул, что на данный момент у ретейлера не хватает персонала, который уволился в связи с переводом на оклад и отсутствием процентов с продаж.

«Плюс масла в огонь подливают заявления об уходе бренда из России, сотрудники не видят перспектив и по понятным причинам не хотят туда трудоустраиваться», — пояснил проблемы с количеством сотрудников Перемятов.

Об открытии магазинов H&M в Москве стало известно 2 августа. Работу возобновила точка продаж в столичном торговом центре «Метрополис», также магазин бренда открылся и в «Авиапарке». Тогда же выяснилось, что ассортимента хватит на 50 недель работы.

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. При этом генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу.