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Россияне начали продавать места в очередях в магазины H&M

Россияне начали продавать места в очередях на вход в магазины H&M в Москве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россияне начали продавать свои места в очередях на вход в магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M в Москве. Соответствующие объявления были размещены на платформе «Авито».

Так, анонимный пользователь сайта продает место в очереди за 500 рублей. «Продам место в начале очереди в H&M в ТЦ "Авиапарк". Экономия нескольких часов. Быстрый вход в магазин», — говорится в описании.

Известно, что 2 августа свою работу возобновили некоторые магазины, в частности, расположенные в столичных торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк». Известно, что бренд назначил финальную распродажу товаров перед окончательным уходом с российского рынка.

Ранее очевидица запечатлела на камеру покупателей, которые стоят у входа в один из магазинов H&M. По словам женщины, люди ждут своей очереди по пять-шесть часов, а затем проводят около трех часов на кассе.

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Помимо этого, генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу.

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Полина Гераскина
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