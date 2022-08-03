Толпы россиян в очереди в магазин H&M попали на видео

Очередь из покупателей в магазин шведской марки H&M в Москве попала на видео

Толпы россиян, которые выстроились в очередь в магазин шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M в Москве, попали на видео. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Антиглянец».

Очевидица сняла покупателей, которые стоят у входа в торговую точку в одном из столичных торговых центров. По словам автора ролика, чтобы попасть в магазин марки, необходимо ждать пять-шесть часов. «Никакого ажиотажа, каких-то пять-шесть часов — и вы попадете в H&M. Потом всего три часа на кассе. Грустненько», — прокомментировала она.

Об открытии магазинов H&M в Москве стало известно 2 августа. Работу возобновила точка продаж в столичном торговом центре «Метрополис». Также отмечается, что магазин бренда открылся в «Авиапарке».

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Помимо этого, генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу.