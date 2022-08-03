В Крыму создадут экспозицию миниатюр освобожденных регионов Украины

В крымском парке миниатюр создадут экспозицию зданий освобожденных регионов Украины

В крымском парке миниатюр, расположенном в Бахчисарае, создадут экспозицию архитектурных зданий и памятников освобожденных регионов Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора парка Виктора Жиленко, первой уменьшенной копией станет памятник Богдану Хмельницкому, расположенный в Мелитополе Запорожской области. Миниатюра будет располагаться рядом с копией Графской пристани Севастополя.

Жиленко добавил, что помимо освобожденных территорий, в экспозицию будут включены здания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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