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В Крыму создадут экспозицию миниатюр освобожденных регионов Украины

В крымском парке миниатюр создадут экспозицию зданий освобожденных регионов Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В крымском парке миниатюр, расположенном в Бахчисарае, создадут экспозицию архитектурных зданий и памятников освобожденных регионов Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора парка Виктора Жиленко, первой уменьшенной копией станет памятник Богдану Хмельницкому, расположенный в Мелитополе Запорожской области. Миниатюра будет располагаться рядом с копией Графской пристани Севастополя.

Жиленко добавил, что помимо освобожденных территорий, в экспозицию будут включены здания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее министр культуры России Ольга Любимова пообещала приезд украинского и американского цирков на фестиваль в Россию. Международный фестиваль циркового искусства состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 6 ноября. Мероприятие будет проходить в цирке на Фонтанке (цирк Чинизелли). Решение о его проведении было принято после того, как организаторы фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России.

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Анастасия Астахова
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