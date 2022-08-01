Минкульт пообещал приезд украинского и американского цирков в Россию

Минкульт пообещал приезд украинского и американского цирков на фестиваль в Россию

Украина и США примут участие в цирковом фестивале в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

Международный фестиваль циркового искусства состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 6 ноября. Мероприятие будет проходить в цирке на Фонтанке (цирк Чинизелли). Решение о его проведении было принято после того, как организаторы фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России.

В середине июля генеральный директор компании «Росгосцирк» Сергей Беляков сообщил, что заявки на участие в фестивале прислали артисты из 100 государств. Среди них — кандидаты из Италии, Франции, Польши, Казахстана, США, Испании, Мексики, Венгрии и Китая.

Ранее народный артист России Эдгард Запашный обсудил возможности цирка с молодыми управленцами.