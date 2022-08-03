К горящему складу Ozon выехала мобильная лаборатория Минэкологии

На место пожара на складе Ozon для взятия проб выехала мобильная лаборатория Минэкологии

На место пожара на складе Ozon в Подмосковье выехала мобильная лаборатория Министерства экологии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

«В настоящее время в зону возгорания выехала мобильная лаборатория. Судить о возможных последствиях для окружающей среды можно будет по результатам отбора проб», — сообщили в министерстве.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В соцсетях появилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

Позднее компания в комментарии для «Ленты.ру» привела подробности произошедшего. По словам представителей организации, пожар на складе Ozon произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новорижском шоссе, всех сотрудников удалось эвакуировать.