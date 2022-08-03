Сын миллиардера из списка Forbes попал в аварию центре Москвы

Сын миллиардера Владимира Лещикова попал в аварию в центре Москвы

Сын российского миллиардера из списка Forbes Владимира Лещикова Артем попал в аварию в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел в районе Саввинской набережной. Лещиков, находясь за рулем автомобиля Mercedes, столкнулся с двумя Kia. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

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