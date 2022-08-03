Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сын миллиардера из списка Forbes попал в аварию центре Москвы

Сын миллиардера Владимира Лещикова попал в аварию в центре Москвы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сын российского миллиардера из списка Forbes Владимира Лещикова Артем попал в аварию в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел в районе Саввинской набережной. Лещиков, находясь за рулем автомобиля Mercedes, столкнулся с двумя Kia. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

Ранее в Москве 28-летний сын вице-президента группы компаний «Ташир» Артака Эвояна — Эдгар Эвоян — сбил девушку на электросамокате. Пострадавшую госпитализировали с переломами и ушибами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Шредер на встрече с Путиным интересовался запуском «Северного потока-2»
В московском ресторане KFC сорвался лифт с людьми
В Литве выявили первый случай заражения оспой обезьян
ФСБ задержала двух мужчин за попытку подкупа топ-менеджера российского фонда
Бывший футболист «Спартака» умер в возрасте 43 лет
Джиган расцеловал фото Самойловой на капоте подаренного ему Mercedes
Песков оценил состояние здоровья Путина
В горящем в Подмосковье складе Ozon обрушилась крыша
AliExpress включили в перечень выполняющих закон «о приземлении» компаний
К горящему складу Ozon выехала мобильная лаборатория Минэкологии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.