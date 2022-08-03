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Крупнейший перевозчик товаров оценил потери от сворачивания бизнеса в России

Компания Maersk оценила потери от сворачивания бизнеса в России в $624 млн

Фото: Jonas Walzberg / Globallookpress.com

Крупнейший перевозчик товаров в мире, датская логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S на фоне сворачивания бизнеса в России потеряла 624 миллиона долларов, следует из отчетности предприятия за первое полугодие.

«Отрицательное влияние на EBIT [прибыль до вычета процентов и налогов] в первом полугодии — 624 миллиона долларов», — оценивается в сообщении.

Там также говорится, что компания продолжает процесс ухода из страны, планируя в итоге полностью покинуть рынок. Продолжается процесс продажи активов, включая миноритарную долю в Global Ports Investments в 30,75 процента.

О начале сворачивания активности компания заявила в середине марта. Перевозчик тогда уточнил, что планирует вывезти все ранее ввезенные в Россию контейнеры до конца апреля. По информации Maersk, в стране у компании находится около 50 тысяч контейнеров. Всего группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, а флот насчитывает 786 судов.

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Платон Щукин
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