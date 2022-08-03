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Экономика

Акции российской компании рухнули после введения санкций США

Акции ММК упали на 14 процентов после введения санкций США

Фото: Ксения Тюхтяева / Магнитогорский металлургический комбинат

Акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) упали в цене в ходе торгов 3 августа. На минимуме стоимость рухнула на 14 процентов, до 22,75 рубля, а к моменту написания новости скорректировалась до 24,65 рубля за акцию (минус 7 процентов), свидетельствуют данные Московской биржи.

Цена акций снижается после появления новостей о решении США ввести санкции против владельца российской компании Виктора Рашникова и самого предприятия.

Помимо Рашникова, под ограничения попали другие представители бизнеса — глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев и основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко.

В новый санкционный список включили в общей сложности 13 физических и более 30 юридических лиц. Также американские власти ввели визовые санкции в отношении сотен граждан России — российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных.

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Платон Щукин
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