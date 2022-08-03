Сотрудники Mango начнут получать двойную зарплату за простой и работу по франшизе

Персонал магазинов испанского модного бренда Mango в Москве начнет получать двойную зарплату. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что сотрудники одновременно числятся в компании, которая на данный момент приостановила деятельность в России, и работают в открывшихся по франшизе точках продаж. Таким образом, две трети оклада выплачиваются им ежемесячно за простой, а полноценная зарплата с бонусами за личные продажи — за работу во франчайзинговых точках.

Известно, что магазины Mango продолжают открываться в столичных торговых центрах после выкупа франшизы организацией MV Retail. Так, работу возобновили пространства в «Атриуме», «Авиапарке», «Vegas Кунцево». Кроме того, ожидается открытие в торговом центре «Шоколад».

19 июня испанский ретейлер Mango объявил об окончательном уходе с российского рынка. Бренд решил отказаться от прямых продаж в России после 23 лет работы в стране. Причиной стала «неопределенность относительно развития геополитической ситуации».