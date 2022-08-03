Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Сотрудники Mango начнут получать двойную зарплату

Сотрудники Mango начнут получать двойную зарплату за простой и работу по франшизе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Персонал магазинов испанского модного бренда Mango в Москве начнет получать двойную зарплату. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что сотрудники одновременно числятся в компании, которая на данный момент приостановила деятельность в России, и работают в открывшихся по франшизе точках продаж. Таким образом, две трети оклада выплачиваются им ежемесячно за простой, а полноценная зарплата с бонусами за личные продажи — за работу во франчайзинговых точках.

Известно, что магазины Mango продолжают открываться в столичных торговых центрах после выкупа франшизы организацией MV Retail. Так, работу возобновили пространства в «Атриуме», «Авиапарке», «Vegas Кунцево». Кроме того, ожидается открытие в торговом центре «Шоколад».

19 июня испанский ретейлер Mango объявил об окончательном уходе с российского рынка. Бренд решил отказаться от прямых продаж в России после 23 лет работы в стране. Причиной стала «неопределенность относительно развития геополитической ситуации».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Шредер заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Комментатор UFC осудил призывы вернуть в США баскетболистку Грайнер
Зеленский признал превосходство российской армии в Донбассе
Ситуацию с газом в Европе назвали выгодной для России
Студент напал на одногруппника с мачете из-за любовного треугольника
В Стамбуле завершился досмотр первого сухогруза с украинским зерном
Житель Подмосковья выбросил из окна компьютер и попал в автомобиль
Россияне избили подростков за смех в элитном ЖК и попали на видео
Разработан материал из наночастиц для очистки воды от антибиотиков
Сотрудники Mango начнут получать двойную зарплату
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.