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Захарова ответила на обвинения Северной Македонии в адрес России

Захарова заявила, что Россия не вмешивалась во внутренние дела Северной Македонии

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия не вмешивалась во внутренние дела Северной Македонии. Такой ответ на соответствующие обвинения северномакедонского президента Стево Пендаровского дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, заявления Пендаровского были сделаны, чтобы заработать очки в глазах руководства Евросоюза и США.

«Демарш северомакедонского руководителя очевидно скомпонован таким образом, чтобы создать у широкой аудитории ощущение, будто речь идет о проделанной автором и его командой сложной аналитической работе, нелицеприятные результаты которой он вынужден представить на суд общественности», — говорится в заявлении Захаровой.

29 июля стало известно, что Северная Македония передала Украине танки Т-72, ранее полученные от России. Минобороны Северной Македонии подтвердило достоверность ранее появившихся в социальных сетях кадров передвижения техники и отметило, что на запись попал конвой танков Т-72, который двигается в направлении Украины.

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Николай Чигасов
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