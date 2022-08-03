Китайскую армию назвали второй по мощности в мире

Военный историк Юлин назвал китайскую армию второй по мощности в мире

Китайская армия является второй по мощности после американской, считает военный историк Борис Юлин. По его словам, ее отличают высокая численность, мощная промышленность и современное вооружение. Мощь китайский войск специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Власти КНР распространили официальное предупреждение авиаперевозчикам о том, что небо в шести районах вокруг острова Тайвань будет закрыто на время проведения учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 4 по 7 августа. Об этом сообщает портал Axios. Предупреждение об ограничении авиасообщения касается шести морских районов вокруг острова, которые объявлены «опасными зонами».

«Точных данный о китайской армии нет, ведь КНР засекречивает подобную информацию, — сказал Юлин. — Но фактически Вооруженные силы Китая находятся на втором месте после США. Кроме приличной численности, огромных людских ресурсов, армия КНР опирается еще и на мощную промышленность. Там преобладает современное вооружение, серийно выпускаются истребители пятого поколения. По мощи ВМФ Китай тоже находится на втором месте. Словом, это держава с большим военным потенциалом».

2 августа Китай запустил в Тайваньский пролив российские истребители Су-35, но это, как подчеркнул военный историк, не говорит о том, что в стране не хватает собственных истребителей.

«Китай давно выпускает по лицензии наши Су-35, но у них есть даже две модели истребителей пятого поколения. Кроме того, какие именно аппараты использовались, неизвестно: зачастую публикуемая СМИ картинка не соответствует тому, что летает на самом деле», — отметил Юлин.

Он добавил, что у армии КНР есть и слабые стороны. В первую очередь, это то, что страна не обладает всем набором необходимых современных технологий.

«Она все равно несколько зависит от импортных поставок, лицензий, подтянуть военную мощь до промышленной пока не удалось. Китай быстро наращивает силы, но все еще уступает США. В частности, по ядерному потенциалу», — заключил военный эксперт.

2 августа посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал большие последствия для американской стороны в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В этот же день Китай начал масштабные учения вокруг острова. Отмечается, что подобная блокада острова станет проблемой для Пелоси, которая планировала 3 августа отправиться в Южную Корею в рамках азиатского турне.

