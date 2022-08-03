В итальянском «Наполи» решили отказаться от футболистов из Африки

«Наполи» допустил отказ от африканских футболистов, которые регулярно играют за сборные

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о решении клуба отказаться от приглашении футболистов из Африки. Об этом сообщает Football Italia.

«Я сказал им: ребята, не говорите мне больше об африканцах», — заявил функционер. Де Лаурентис отметил, что африканские футболисты регулярно покидают расположение клубов ради выступлений за национальные команды.

Он допустил подписание контракта с африканцем исключительно при подписании документа об отказе от участия в международных матчах. «Мы идиоты, которые платят им зарплату только для того, чтобы отправить их по всему миру играть за других», — подчеркнул он. Сейчас в «Наполи» есть двое африканцев — камерунец Андре Замбо-Ангисса и Виктор Осимхен из Нигерии.

В минувшем сезоне чемпионата Италии «Наполи» занял третье место.

