Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Шэмрок Роверс
Завтра
22:00 (Мск)
Шкупи
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Завтра
18:30 (Мск)
Партизан
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Атлетико Минейро
Завтра
03:30 (Мск)
Палмейрас
Кубок Либертадорес|1/4 финала. 1-й матч
Велес Сарсфилд
Завтра
03:30 (Мск)
Тальерес
Кубок Либертадорес|1/4 финала. 1-й матч
Спорт

В итальянском «Наполи» решили отказаться от футболистов из Африки

«Наполи» допустил отказ от африканских футболистов, которые регулярно играют за сборные

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о решении клуба отказаться от приглашении футболистов из Африки. Об этом сообщает Football Italia.

«Я сказал им: ребята, не говорите мне больше об африканцах», — заявил функционер. Де Лаурентис отметил, что африканские футболисты регулярно покидают расположение клубов ради выступлений за национальные команды.

Он допустил подписание контракта с африканцем исключительно при подписании документа об отказе от участия в международных матчах. «Мы идиоты, которые платят им зарплату только для того, чтобы отправить их по всему миру играть за других», — подчеркнул он. Сейчас в «Наполи» есть двое африканцев — камерунец Андре Замбо-Ангисса и Виктор Осимхен из Нигерии.

В минувшем сезоне чемпионата Италии «Наполи» занял третье место.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Китай начал вводить ограничения против Тайваня из-за визита Пелоси
Луганский танкист заявил о готовности уничтожать американские «Абрамсы»
Российский школьник надышался газом из баллончика и погиб
Участник спецоперации на Украине попался силовикам с взятыми на память гранатами
Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США
Россияне массово устремились летом в один регион на поездах
В Абхазии пообещали оказывать поддержку Донбассу
«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам увольняться
Бывший магазин Levi’s открылся в ГУМе под новым названием
В Запорожской области заявили об отсутствии у Украины прав на регион
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.