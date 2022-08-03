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Разработан материал из наночастиц для очистки воды от антибиотиков

Small: разработан материал для очистки воды из наночастиц серебра

Фото: Unsplash

Международная команда ученых разработала материал из наночастиц для очистки воды от антибиотиков. Выводы работы опубликованы в журнале Small.

Как уточняется, изобретение представляет собой прочную и эластичную двумерную мембрану, которая состоит из наночастиц серебра с определенной молекулярной структурой. Технологию можно наносить на любую основу, а способ производства позволяет сделать материал любого размера. Использовать разработку планируется в качестве субстратов для выявления антибиотиков в воде, а также в гибких транзисторах, устройствах памяти и в дисплеях.

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В марте специалисты из Стэнфордского университета в США представили технологию по добыче из сточных вод канализации полезных материалов, например серы. Ранее для очистки воды применялись системы с мембранами, однако в таком случае вырабатывается сульфид, который достаточно токсичен и имеет неприятный запах.

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Елена Апазиди
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Разработан материал из наночастиц для очистки воды от антибиотиков
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