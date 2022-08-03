Россиянам пообещали больше доступных туров в ОАЭ в зимнем сезоне

TourDom.ru: ANEX Tour запустит с ноября туры в ОАЭ на прямых рейсах из ряда городов России

Туроператор ANEX Tour расширил программу туров в ОАЭ на зимний сезон с прямыми вылетами в Дубай из ряда российских городов. Об этом пишет портал TourDom.ru.

Так, компания пообещала запустить дополнительные рейсы в Дубай из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы. Например, с ноября из Екатеринбурга можно будет улететь на пяти еженедельных рейсах flydubai и на двух AZUR air, из Самары — на четырех рейсах flydubai и одном AZUR air. Больше всего перелетов планируется из Москвы — ANEX Tour предложит туры на базе ежедневных вылетов в ОАЭ.

Отмечалось, что доступные туры можно найти как на позднюю осень, так и в период новогодних праздников. Так, стоимость недельного тура в Дубай на начало ноября с размещением в четырехзвездочном отеле с перелетом AZUR air из Москвы начинается от 125 тысяч рублей на двоих. Отдых в пятизвездочной гостинице на Джумейре обойдется от 156 тысяч рублей.

«Эмираты на все лето распроданы почти под завязку, хотя лето и считается несезоном. Ноябрь — наиболее востребованный период для направления и к тому же окончание основного сезона в Турции. Поэтому думаю, что на бортах в Дубай будет аншлаг», — такой прогноз дала Ольга Свечникова из турагентства «Алимар Тур».

Ранее в июле россиянка слетала на роскошный курорт в ОАЭ по системе «все включено» в городе Аль-Джазира-аль-Хамра и описала свой отдых словами «дешевле Сочи и Турции». Так, неделя отдыха на двоих в четырехзвездочном отеле обошлась в 140 тысяч рублей.