Пасечнику и Турчаку вручили ордена Кадырова в Чечне

Глава Чечни вручил в Грозном ордена Кадырова Леониду Пасечнику и Андрею Турчаку

В Грозном вручили ордена Кадырова главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 3 августа.

Награды им передал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он пояснил, что Пасечник получил орден за укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Чечней и ЛНР.

Турчак удостоился награды за укрепление российской государственности и значительный вклад в дело в интересах отечества.

Глава ЛНР, в свою очередь, присвоил звание героя республики лидеру Чечни. На церемонии Пасечник поблагодарил жителей Чечни за помощь, которую они оказывают в рамках спецоперации.