В одежде Пелоси на Тайване разглядели тайный смысл

CNN: в розовом костюме Пелоси на Тайване разглядели символы уверенности, мощи и дружбы

Журналисты разглядели тайный смысл в одежде спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которую она надела во время визита на Тайвань. Об этом сообщает CNN.

Утверждается, что брючный костюм светло-розового оттенка был выбран политиком неслучайно и являлся одной из форм коммуникации. Согласно материалу, упомянутый цвет символизирует уверенность и мощь, которая в свою очередь не является агрессивной или угрожающей. Кроме того, данный оттенок считается признаком проявления дружбы в отношении Тайбэя и несогласие с радикальной позицией Китая.

Редакторы также провели параллель с образом бывшего государственного секретаря США Хилари Клинтон, которая выбрала розовый костюм для посещения конференции ООН по положению женщин в Пекине в 1995 году. Отмечается, что данная поездка, как и визит Пелоси, была противоречивой. Клинтон заявила об угрозах, с которыми сталкиваются женщины во всем мире, указав, в частности, и на бездействие КНР в этом вопросе.

2 августа самолет Пелоси приземлился на Тайване. Спикер палаты представителей США назвала свой визит не противоречащим политике Вашингтона в отношении острова. На следующий день она встретилась с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Пелоси наградили орденом Благожелательных облаков за заслуги в укреплении отношений Вашингтона и Тайбэя.

В июле в одежде президента Украины Владимира Зеленского разглядели тайное послание, адресованное жителям Австралии. Для встречи с премьер-министром Энтони Албанизом глава государства выбрал футболку-поло цвета хаки с нашивкой на рукаве. В патче пользователи сети увидели секретный смысл, поскольку на нем были изображены флаг Украины, кенгуру и надпись «Об’єднані з Україною» («Объединенные с Украиной»).