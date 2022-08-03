Украинцев решили переселить из Молдавии в Литву

Глава МВД Литвы заявила, что страна намерена помочь Молдавии с переселением украинцев

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте в среду, 3 августа, встретится в Кишиневе с молдавской коллегой Аной Ревенко, с которой обсудит, в частности, вопрос переселения украинцев из Молдавии в Литву. Об этом пишет Telegram-канал издания Baltnews.

Как заявила глава МВД Литвы, республика намерена помочь Молдавии, страдающей от наплыва беженцев из соседней Украины.

«Мы готовы помогать Молдавии, чем можем: и переселением украинцев в Литву, и усилением совместных усилий в борьбе с преступностью, особенно с торговлей людьми, и поддержкой Молдавии на пути к евроинтеграции», — пояснила она решение правительства страны.

Ранее парламент Молдавии вновь постановил продлить режим чрезвычайного положения из-за проведения спецоперации России на Украине. До этого премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявляла, что кабинет министров выступил с подобной инициативой в связи с наплывом беженцев и неопределенностью вокруг поставок российского газа.