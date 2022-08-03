Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинцев решили переселить из Молдавии в Литву

Глава МВД Литвы заявила, что страна намерена помочь Молдавии с переселением украинцев

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте в среду, 3 августа, встретится в Кишиневе с молдавской коллегой Аной Ревенко, с которой обсудит, в частности, вопрос переселения украинцев из Молдавии в Литву. Об этом пишет Telegram-канал издания Baltnews.

Как заявила глава МВД Литвы, республика намерена помочь Молдавии, страдающей от наплыва беженцев из соседней Украины.

«Мы готовы помогать Молдавии, чем можем: и переселением украинцев в Литву, и усилением совместных усилий в борьбе с преступностью, особенно с торговлей людьми, и поддержкой Молдавии на пути к евроинтеграции», — пояснила она решение правительства страны.

Ранее парламент Молдавии вновь постановил продлить режим чрезвычайного положения из-за проведения спецоперации России на Украине. До этого премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявляла, что кабинет министров выступил с подобной инициативой в связи с наплывом беженцев и неопределенностью вокруг поставок российского газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
МИД заявил о точке невозврата в отношениях России и Запада
В Азии цены на газ взлетели почти в 10 раз
Российские войска подавили два взвода украинских реактивных систем «Град» в ДНР
На Украине назначили главу утерянной Херсонской области
Сменивший «Спартак» на «Зенит» игрок рассказал об отличии Москвы от Петербурга
Минобороны заявило о ликвидации базы ВСУ с иностранным вооружением
Раскрыто время появления первых людей в Северной Америке
Минобороны России сообщило об отказавшихся выполнять приказ солдатах ВСУ
Стороны ОПЕК+ обсудят вопрос увеличения добычи нефти
В США продадут ранчо семьи Уолта Диснея
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.