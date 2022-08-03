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В польских школах появятся обязательные уроки стрельбы

Минобразования Польши сообщило о запуске обязательных уроков стрельбы в школах

Фото: Carlos Lindner / Unsplash

С началом следующего учебного года, в польских школах появятся обязательные уроки стрельбы. Об этом сообщило министерство образования Польши, передает ТАСС.

Такой шаг объяснили растущей угрозой безопасности польского государства. По заявлению Минобразования, сложившаяся ситуация «требует дополнения целей образования приобретением умения стрелять и подготовкой учеников к действиям, вызванным военными условиями».

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Обязательные уроки стрельбы появятся в учебных программах восьмых классов общеобразовательных школ и первых классов лицеев. Согласно планам министерства образования обучение владению оружием станем повсеместным в Польше к 2024 году.

Ожидается, что стрельбе из пневматического оружия школьников будут учить в физкультурных залах, а из огнестрельного — на полигонах и в специальных тирах. Кроме того, в школах будут проводиться занятия по спасательным работам в городских условиях.

Ранее сообщалось, что все больше людей на Тайване учатся стрелять из-за опасений по поводу возможного вторжения Китая. После начала военного конфликта на Украине количество заказов на уроки стрельбы из пневматического оружия на Тайване увеличилось в четыре раза.

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Николай Чигасов
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