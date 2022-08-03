Россиянин получил срок за забитого до смерти соседа по даче

В Хабаровском крае россиянин получил шесть лет колонии за убийство соседа по даче

В Хабаровском крае 41-летний россиянин получил шесть лет колонии строгого режима за забитого до смерти соседа по даче. Об этом в среду, 3 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управление Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

Как установил суд, в мае 2020 года вблизи дачных участков в поселке Сосновка у осужденного произошел конфликт с его 49-летним соседом. Общение на повышенных тонах закончилось дракой, в результате которой россиянин повалил свою жертву и нанес не менее семи ударов руками и ногами, от чего мужчина скончался.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). «Следователями по уголовному делу допрошены свидетели случившегося, назначены и проведены судебные экспертизы, очные ставки, а также иные следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение», — рассказала Дарья Немцева.

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