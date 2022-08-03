Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны раскрыло подробности об ударе Украины по изолятору в Еленовке

Минобороны заявило, что Украина нанесла удар по изолятору в Еленовке с северо-запада

Фото: РИА Новости

Украина нанесла удар по изолятору с военнопленными в Еленовке с северо-западного направления. Новые подробности инцидента раскрыл замминистра обороны России Александр Фомин, передает ТАСС.

По словам представителя Минобороны, о направлении удара говорит пролом крыши и очаг возгорания. «Стрельба велась с траектории Марьинка - Курахово - треугольник Сергеевка - Покровск - Удачное», — заявил он.

В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS следственный изолятор (СИЗО) в Еленовке, где содержатся пленные украинские военные.

Фомин напомнил, что в результате удара погибли 50 человек, а ранения получили 73 военнопленных и восемь сотрудников СИЗО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Поджог назвали единственной версией пожара на складе Ozon в Подмосковье
Корреспондента RT ранили в ДНР
МЧС предупредило об опасности для помещений с ГСМ на горящем складе Ozon в Истре
Опубликована фотография галактики Колесо Телеги от телескопа Уэбба
В Минобороны озвучили число состоявшихся обменов пленными с Украиной
Оценена потенциальная стоимость ущерба от пожара на подмосковном складе Ozon
Стоимость машино-места в России сравнили с ценами на квартиры
В России раскритиковали призыв США по обмену заключенными
Собака похудела на 16 килограммов благодаря диете за 1,3 миллиона рублей
Ущерб Ozon от пожара на складе оценили в миллиарды рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.