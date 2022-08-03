Минобороны раскрыло подробности об ударе Украины по изолятору в Еленовке

Минобороны заявило, что Украина нанесла удар по изолятору в Еленовке с северо-запада

Украина нанесла удар по изолятору с военнопленными в Еленовке с северо-западного направления. Новые подробности инцидента раскрыл замминистра обороны России Александр Фомин, передает ТАСС.

По словам представителя Минобороны, о направлении удара говорит пролом крыши и очаг возгорания. «Стрельба велась с траектории Марьинка - Курахово - треугольник Сергеевка - Покровск - Удачное», — заявил он.

В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS следственный изолятор (СИЗО) в Еленовке, где содержатся пленные украинские военные.

Фомин напомнил, что в результате удара погибли 50 человек, а ранения получили 73 военнопленных и восемь сотрудников СИЗО.