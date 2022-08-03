Шредер на встрече с Путиным интересовался запуском «Северного потока-2»

Экс-канцлер ФРГ Шредер узнал у Путина в Москве о возможности запустить СП-2

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве гипотетически спрашивал о возможности запустить «Северный поток-2» (СП-2). Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Россия сообщила, что газопровод готов к эксплуатации. Песков также отметил, что при запуске «Северного потока-2» Россия сможет поставить в Европу 27 миллиардов кубометров газа.

Ранее Шредер в интервью журналу Stern заявил, что разрешение к эксплуатации и скорейший запуск нового газопровода СП-2 смогли бы решить острую проблему нехватки топлива. По его мнению, если Берлин примет решение запустить газопровод, то эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на рядовых европейцев.

О необходимости отменить экономические санкции против России, в том числе запрет на эксплуатацию СП-2, также говорил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. По его словам, это единственный способ избежать энергетической катастрофы.