Бывший сотрудник рассказал о пожарной безопасности на складах Ozon

Бывший сотрудник Ozon заявил о нарушении правил пожарной безопасности на складах

Пожарная безопасность на складах Ozon систематически не соблюдается, рассказал «Ленте.ру» бывший сотрудник одного из складов компании Сергей (имя изменено по просьбе собеседника — прим. «Ленты.ру»). По его словам, сотрудники не реагируют на сигналы тревоги, учебные эвакуации практически не проводятся, многие щитки находятся в неподходящем состоянии.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В сети распространилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

«Я пару дней назад уволился из Ozon, работал на другом складе, в Хоругвино, — сказал собеседник «Ленты.ру». — На своем месте работы я неоднократно поднимал вопросы по поводу технической составляющей пожарной безопасности: многие щитки были раздолбаны, пожарная сигнализация в итоге вообще не сработала».

Мужчина уточнил, что, несмотря на это, раз, а иногда два в месяц проводились проверки пожарной безопасности. Тем не менее, учебной эвакуации за год его работы не было ни разу.

«Больше года она не проводилась, сотрудники просто не знают, как вести себя в такой ситуации. На складе работали еще и люди из аутсорс-компаний. Многих не досчитались, — поделился Сергей. — Как ведут себя сотрудники в Хоругвино, если слышат сигналку? Никак. Просто продолжают работать, принимать и размещать товар. Охранники узнают что к чему, смотрят на камеры, но на пожарную безопасность никак не реагируют».

«Также могу сказать, что на складе всегда был бардак, валялись коробки, товар. Это тоже могло препятствовать эвакуации сотрудников», — заключил Сергей.

Ранее глава подмосковного городского округа Истра счел несоблюдение техники безопасности предварительной причиной крупного пожара на складе Ozon.

