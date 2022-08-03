Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Бывший сотрудник рассказал о пожарной безопасности на складах Ozon

Бывший сотрудник Ozon заявил о нарушении правил пожарной безопасности на складах

Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Пожарная безопасность на складах Ozon систематически не соблюдается, рассказал «Ленте.ру» бывший сотрудник одного из складов компании Сергей (имя изменено по просьбе собеседника — прим. «Ленты.ру»). По его словам, сотрудники не реагируют на сигналы тревоги, учебные эвакуации практически не проводятся, многие щитки находятся в неподходящем состоянии.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В сети распространилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

«Я пару дней назад уволился из Ozon, работал на другом складе, в Хоругвино, — сказал собеседник «Ленты.ру». — На своем месте работы я неоднократно поднимал вопросы по поводу технической составляющей пожарной безопасности: многие щитки были раздолбаны, пожарная сигнализация в итоге вообще не сработала».

Мужчина уточнил, что, несмотря на это, раз, а иногда два в месяц проводились проверки пожарной безопасности. Тем не менее, учебной эвакуации за год его работы не было ни разу.

«Больше года она не проводилась, сотрудники просто не знают, как вести себя в такой ситуации. На складе работали еще и люди из аутсорс-компаний. Многих не досчитались, — поделился Сергей. — Как ведут себя сотрудники в Хоругвино, если слышат сигналку? Никак. Просто продолжают работать, принимать и размещать товар. Охранники узнают что к чему, смотрят на камеры, но на пожарную безопасность никак не реагируют».

«Также могу сказать, что на складе всегда был бардак, валялись коробки, товар. Это тоже могло препятствовать эвакуации сотрудников», — заключил Сергей.

Ранее глава подмосковного городского округа Истра счел несоблюдение техники безопасности предварительной причиной крупного пожара на складе Ozon.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Поджог назвали единственной версией пожара на складе Ozon в Подмосковье
Воробьев заявил о невозможности спасения сгоревшего склада Ozon
Швейцария ввела санкции в отношении Сбербанка
В ЛНР объяснили запрет украинских военных на эвакуацию мирных жителей
В Молдавии понадеялись на помощь США в преодолении энергетического кризиса
Для россиян запустят еще один дополнительный поезд в Крым
В Эстонии предложили отменить изучение русского языка в школах
Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Чубайса
Бывший сотрудник Ozon раскрыл подробности об эвакуации из горящего склада
Российский школьник напал на сверстника с ножом из-за места на турнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.