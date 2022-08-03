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Мать найденного в Челябинске ребенка заявила о родах при походе в туалет

Мать найденного на обочине в Челябинске ребенка заявила о родах во время справления нужды

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Мать найденного на обочине дороги в Челябинске мертвого ребенка заявила, что не знала о беременности. Об этом сообщает портал «Ura.ru» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, родившая и бросившая ребенка мать оказалась бездомной. Она почувствовала боль в животе и отправилась справить нужду у ливневой канализации. Во время похода в туалет у нее начались схватки и она родила.

Женщина заявила, что ребенок родился уже мертвым, и поэтому она решила оставить его тело.

Для выяснения причины смерти новорожденного следователи проводят проверку.

Тело новорожденной девочки нашли 2 августа около проезжей части в Челябинске. Труп младенца заметили прохожие, ребенок был в свертке.

Ранее на сортировочной ленте Каширского мусороперерабатывающего завода в Подмосковье нашли тело младенца.

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Валерий Розенберг
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