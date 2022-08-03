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В России предложили запретить пропаганду трансгендерности

RT: омбудсмен Волынец предложила запретить законом пропаганду трансгендерности в России
Ирина Волынец

Ирина Волынец. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России. Соответствующее обращение направлено главе Минздрава Михаилу Мурашко. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

По мнению омбудсмена, популяризация трансгендерности имеет «высокую степень опасности для развития российского общества», не только для детей и подростков, но и для взрослых, и «ставит под удар здоровье населения страны, демографии в целом».

Волынец напомнила, что, согласно Конституции России, семья, материнство и детство представляют собой ценности, обеспечивающие непрерывную смену поколений, являются условием сохранения и развития народа страны, и потому нуждаются в особой защите государства. Поэтому, считает она, необходимо принять меры, направленные на обеспечение «нравственной и психической безопасности общества».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты намерены вынести на общественное обсуждение законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Он отметил, что парламентарии планируют выйти на рассмотрение проекта о запрете пропаганды ЛГБТ в осеннюю сессию. Соавтор законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ Яна Лантратова в разговоре с «Лентой.ру» назвала идею назревшей. Популяризация ЛГБТ-отношений и отрицание семейных ценностей не должно демонстрироваться публично, подчеркнула она.

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Марина Совина
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