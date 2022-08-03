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Стало известно о массовом нежелании иностранцев приезжать в Россию

АТОР: иностранный турпоток в Россию сократился в 25 раз по сравнению с 2019 годом

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Стало известно о массовом нежелании иностранных туристов приезжать на отдых в Россию. Так, въездной турпоток за первые шесть месяцев 2022 года сократился в 25 раз по сравнению с «доковидным» 2019-м. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что с января по июнь иностранцы совершили 81,5 тысячи визитов в Россию с туристическими целями, в то время как в первом полугодии 2019 года в стране с аналогичными целями побывали почти два миллиона человек.

Лидером въездного турпотока по итогам первого полугодия стала Куба, граждане которой отправлялись в Россию на отдых 9,8 тысячи раз. На втором месте — Турция. За шесть месяцев с туристическими целями в РФ побывали 9,6 тысячи путешественников из этой страны. Третью строчку занимает Германия, откуда прибыло 8,5 тысячи туристов.

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В топ-10 лидеров по количеству визитов в Россию также вошли Казахстан (прибыло 4,7 тысячи человек), Индия (3,5 тысячи), Узбекистан (3,2 тысячи), США (3,1 тысячи), Сербия (2,9 тысячи), Армения (2,8 тысячи) и ОАЭ (2,5 тысячи).

В АТОР уточнили, что основными факторами, мешающими въезду отдыхающих, являются ограниченность авиаперевозки и связанные с блокировкой платежных систем западные санкции. «Фактически туристам не на чем лететь в Россию, а в самой стране невозможно воспользоваться иностранными картами VISA и Mastercard», — пояснили в ассоциации.

Ранее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин сообщил, что в стране не будут открывать интернет-портал для оформления единых электронных виз для иностранцев. Данное решение принято в ответ на недружественные действия европейских стран, которые ужесточили процесс выдачи виз соотечественникам.

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Валентина Процкова
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