МИД РФ: обретение Украиной ядерного оружия создаст риски для международной безопасности

Представитель российской делегации Александр Трофимов на Обзорной конференции ДНЯО спрогнозировал последствия обретения Украиной ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, этом нарушило бы обязательства Киева по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он добавил, что это грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия и создало бы неприемлемые риски для международной безопасности.

Трофимов подчеркнул, что украинские власти не соблюдают свои обязательства по Будапештским договоренностям на протяжении многих лет. «В частности, те из них, которые были призваны противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине», — отметил представитель МИД России.

Трофимов заявил, что утрата Украиной территориальной целостности является результатом внутренних центробежных процессов, который были спровоцированы внешним дестабилизирующим воздействием западных стран в попытке оторвать страну от России. По его словам, ни Москва, ни ее обязательства по Будапештскому меморандуму не имеют к этому никакого отношения.

«Ни в 1994 году, ни впоследствии Россия не брала на себя обязательства признавать госперевороты и принуждать части Украины оставаться в ее составе против воли самого местного населения», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Он добавил, что в ней не может быть победителей, в связи с чем она никогда не должна начаться. При этом, подчеркнул Путин, Россия выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.

