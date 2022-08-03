В Совфеде высказались о введении ответственности за использование VPN

Сенатор Клишас: вопрос введения ответственности за использование VPN не обсуждался

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался о возможности введения в России ответственности за использование VPN-сервисов. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что ответственности за использование в России сервисов для обхода блокировок нет. По его словам, в настоящий момент в стране не обсуждают вопрос введения наказания для граждан за использование VPN.

Ранее член Общественной палаты России Никита Данюк предупредил россиян об опасности VPN. Он заявил, что с помощью таких сервисов злоумышленники могут получить доступ к личным данным пользователей.

Перед этим доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин сообщил, что почти 90 процентов популярных бесплатных VPN-сервисов не являются безопасными для использования. При этом, как отметил эксперт, платные приложения для обхода блокировок демонстрируют большой уровень безопасности в плане сохранения персональных данных юзеров.