Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

«Известия»: мошенники начали предлагать россиянам разморозить иностранные акции

Россиянам начали поступать звонки от мошенников с предложением разморозить иностранные акции или выкупить их, пишут «Известия» о новой схеме злоумышленников.

Инвесторы, которые на это согласятся, должны будут предоставить доступ к брокерскому счету, что чревато серьезными финансовыми потерями, предупредила директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Мошенники потребуют от человека комиссию за услуги по разблокировке и, вероятно, уплату каких-то «дополнительных налогов», говорит она.

Также есть риск, что аферисты вынудят взять заемные средства «для сохранения контроля над портфелем замороженных ценных бумаг. Обычно мошенники представляются сотрудниками брокера. В «БКС Мир инвестиций» пояснили, что разморозка активов невозможна, так как они заблокированы на уровне европейской Euroclear.

С начала марта европейские депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили обслуживание российских инвесторов через Национальный расчетный депозитарий (НРД), из-за чего у россиян возникли сложности с доступом к иностранным активам и управлению ими. В июне НРД попал под санкции.