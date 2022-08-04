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Зеленский заявил о планах отправиться в путешествие по Африке

Президент Украины Зеленский заявил о планах отправиться в путешествие по странам Африки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своих планах отправиться в путешествие по странам Африки. Об этом он высказался в ходе онлайн-встречи с представителями африканских СМИ, пишет ТАСС.

Глава республики рассказал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует осенью поехать в «большое политическое путешествие по странам африканского континента». «Мы хотим расширять наши связи, для нас это очень-очень важно. Мы также хотим находить для себя разные сферы для инвестиций», — отметил Зеленский.

Политик также посетовал на то, что не может сейчас отправиться в аналогичное турне из-за ситуации на Украине, и выразил уверенность, что сделает это после окончания боевых действий в стране.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о «возвращении» Киева в африканскую политику. При этом дипломат подчеркнул, что украинские власти «последовательно шли к возвращению Украины в Африку в буквальном смысле».

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Георгий Нестеров
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