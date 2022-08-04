Российского преподавателя осудили за фейки об армии
Преподавательницу училища олимпийского резерва приговорили к пяти годам лишения свободы условно за фейки о российской армии. Об этом говорится на сайте Ленинского районного суда Пензы.
Кроме пяти лет условно суд лишил женщину права заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.
«На основании статьи 73 УК назначенное основное наказание в виде лишения свободы считается условным и приговор в этой части не будет приведен в исполнение, если в течение трех лет испытательного срока осужденный не совершит нового преступления и своим поведением докажет свое исправление», — говорится в сообщении.
По данным суда, преподавательница во время уроков сообщала учащимся ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) России, которую она получила из неустановленных источников.
Ранее депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы за распространение ложной информации о ВС России.