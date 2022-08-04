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Российского преподавателя осудили за фейки об армии

В Пензе преподавателя осудили условно на пять лет за фейки о российской армии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Преподавательницу училища олимпийского резерва приговорили к пяти годам лишения свободы условно за фейки о российской армии. Об этом говорится на сайте Ленинского районного суда Пензы.

Кроме пяти лет условно суд лишил женщину права заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.

«На основании статьи 73 УК назначенное основное наказание в виде лишения свободы считается условным и приговор в этой части не будет приведен в исполнение, если в течение трех лет испытательного срока осужденный не совершит нового преступления и своим поведением докажет свое исправление», — говорится в сообщении.

По данным суда, преподавательница во время уроков сообщала учащимся ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) России, которую она получила из неустановленных источников.

Ранее депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы за распространение ложной информации о ВС России.

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Никита Абрамов
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