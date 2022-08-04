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ФСБ задержала полковника российской полиции за взятку в пять миллионов рублей

В Москве полковник российской полиции попался на взятке за прекращение проверки

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Москве ФСБ задержала полковника полиции за взятку в пять миллионов рублей. Об том в четверг, 4 августа, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-восточному округу столицы потребовал у главы московского городского центра дезинфекции деньги за прекращение проверки связанной с расходованием бюджетных средств. Жертва вымогательства согласилась, но рассказала о вымогательстве сотрудникам ФСБ.

В момент передачи денег полковник полиции был задержан с поличным. Полицейский был доставлен на допрос. Решается вопрос о его аресте и увольнении из правоохранительных органов.

1 августа сообщалось, что в Москве задержали подполковника полиции за попытку получить взятку в 10 миллионов рублей.

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Владимир Седов
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