Взрыв произошел на складе боеприпасов под Берлином

На складе боеприпасов под Берлином произошел взрыв

На полицейском складе боеприпасов к западу от Берлина произошел взрыв, огонь распространился на лес Грюневальд. Об этом сообщает портал Fourals со ссылкой на пресс-секретаря берлинской пожарной службы.

По ее информации, пожар распространился на площадь в 15 тысяч квадратных метров. «Ситуация запутанная, огонь продолжает бесконтрольно распространяться в лесу», — заявили в пресс-службе.

1 августа болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев обвинил сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) России в организации пожара и подрыве принадлежащего ему склада в городе Карнобат. Как отмечается, рано утром в воскресенье, 31 июля, на складе неподалеку от Карнобата произошел взрыв. В результате в помещении возник пожар.

В мае сообщалось, что в результате взрыва на химическом заводе Melamin в словенском городе Кочевье погибли шесть человек. Уточнялось, что тела пяти жертв были обнаружены на месте происшествия, еще один пострадавший скончался в Университетском клиническом центре Любляны.