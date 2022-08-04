Россиянам рассказали о посадках в августе

Агроном Костылев сообщил, что на освободившихся грядках можно посеять быстрорастущие овощи

В последний месяц лета на приусадебных участках остается еще много работы, отметил агроном, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, владелец питомника «Цветник Урала» Даниил Костылев. Для «Ленты.ру» он уточнил, какие дачные посадки нужно проводить в августе.

Кандидат сельскохозяйственных наук рассказал, что, хотя в августе дачники уже начинают собирать урожай, сезон еще не закончен, так как для роста растений остается пара теплых месяцев. Поэтому на освободившихся грядках он предложил россиянам посеять быстрорастущие овощи, зеленые культуры: салат, петрушка, укроп, базилик, кориандр, китайская капуста и даже некоторые корнеплоды.

Молодой сочный редис вырастет всего за три-четыре недели. Свекла не успеет сформировать крупные корнеплоды для хранения, но для зеленных целей ее вполне можно посеять даже в августе Даниил Костылев Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук

Начало августа — традиционное время для высадки усов садовой земляники, называемую в народе клубникой, сообщил Костылев. Именно к этому времени кусты клубники формируют вегетативные отростки, которые укореняются и превращаются в самостоятельные растения. Но если рассада клубники продается с закрытой корневой системой (в кассетах или стаканчиках), то ее можно высаживать и в любое другое время, отметил агроном.

Последний летний месяц также идеально подходит для деления корневищ многолетних цветов, рассказал собеседник «Ленты.ру». «Вы можете выкопать, разделить на несколько частей и посадить на новое место клумбы ирисы, дельфиниумы, пионы, астильбы, садовые ромашки, флоксы. Посадку многих луковичных цветов — лилий, гиацинтов, мускари, пушкинии тоже проводят в августе», — добавил агроном.

С середины августа до середины сентября — лучший период для посадки хвойных растений: сосен, елей, пихт, туй, можжевельников, отметил он. У них в это время начинается вторичный рост корневой системы, поэтому они успеют хорошо укорениться на новом месте перед зимой.

«Это важно, ведь зимостойкость многих декоративных сортов хвойных зависит от того, насколько глубоко корни успели проникнуть в землю. Рано весной хвойные выходят из "зимней спячки" еще до оттаивания поверхностного слоя почвы. Хорошо, если в это время глубокие корни начнут снабжать влагой растущую хвою», — рассказал владелец питомника.

Ранее Костылев предупредил об опасности некоторых овощей с дачи. Он отметил, что при нарушении технологии выращивания дачника могут подстерегать две опасности: нитраты и остатки пестицидов.