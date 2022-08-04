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Россиянам назвали модные модели джинсов на осень и зиму

Дизайнер Юлия Логвинова: джинсы-клеш будут модными в сезоне осень-зима 2022 и 2023 годов

Фото: Jennifer Marquez / Unsplash

Дизайнер Юлия Логвинова назвала россиянам модные модели джинсов на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Комментарии эксперта приводит издание Woman's Day.

В список трендов попали укороченные варианты прямого кроя и джинсы оверсайз с высокой или низкой посадкой. При этом отмечается, что последний фасон подойдет обладательницам пышных форм.

Помимо прочего, в моду вновь вернулись джинсы-клеш, которые были особенно популярны в 1970-х годах. По словам Логвиновой, упомянутый деним помогает сделать фигуру визуально стройнее. Кроме того, подобные джинсы можно сочетать с легкими блузами, топами и жакетами.

Вдобавок стилистка отметила варианты с необработанными краями и широкими подворотами. Как считает специалистка, данные элементы подчеркивают щиколотки и придают образу женственности.

В заключение Логвинова внесла в список разноцветные джинсы с различными нашивками в виде лейблов, принтами и разрезами по бокам. В связи с этим она посоветовала обратить внимание на модели розовых, лиловых, мятных, персиковых и бежевых цветов. Также эксперт порекомендовала присмотреться к двухцветным вариантам, где одна штанина окрашена в черный цвет, а другая — в серый.

Раннее в августе российский стилист-имиджмейкер и дизайнер бренда Aesthetic Bows Милана Кубова перечислила самые модные вещи на осень 2022 года. Так, специалист отметил популярность брюк с заниженной посадкой, юбок в пол, платьев из струящихся тканей, жакетов прямого или полуприталенного кроя.

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Мария Винар
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